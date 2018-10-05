В Москве выпал первый снег

В Москве, 5 октября, выпал первый снег. Об этом «Звезде» рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, слабый снег был замечен ранним утром. При этом отмечается, что метеостанции этого явления не зафиксировали.

Тишковец добавил, что центральная Россия находится в настоящий момент в тыловой части уходящего на восток циклона. В целом, по словам специалиста, погодные условия сейчас благоприятны.

«В течение дня погода медленно возьмет курс на улучшение. Температура сегодня составит +5 ° - +10 °», - заявил Тишковец.

При этом он отметил, что первый неустойчивый снег пойдет в столице приблизительно 28 октября.