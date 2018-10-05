Истребитель МиГ-29 совершил аварийную посадку в Жуковском
Истребитель МиГ-29 совершил аварийную посадку в подмосковном Жуковском, сообщили «Звезде» в РСК «МиГ».
Истребитель совершил вынужденную посадку на аэродроме ЛИИ им. Громова в Жуковском, сообщили «Звезде» в российской самолетостроительной корпорации «МиГ».
По предварительным данным, самолет совершил аварийную посадку в районе деревни Дмитровское в Коломенском районе Подмосковья.
МиГ-29 - истребитель, созданный для завоевания господства в воздухе.
Кроме того, он может работать и по малоразмерным наземным целям.
Получил боевое применение в Сирии, где наносил удары по объектам террористов. Стоит на вооружении более чем 25 стран мира. Участвовал во многих военных конфликтах.