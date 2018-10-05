Истребитель МиГ-29 совершил аварийную посадку в Жуковском

Истребитель совершил вынужденную посадку на аэродроме ЛИИ им. Громова в Жуковском, сообщили «Звезде» в российской самолетостроительной корпорации «МиГ».

По предварительным данным, самолет совершил аварийную посадку в районе деревни Дмитровское в Коломенском районе Подмосковья.

МиГ-29 - истребитель, созданный для завоевания господства в воздухе.

Кроме того, он может работать и по малоразмерным наземным целям.

Получил боевое применение в Сирии, где наносил удары по объектам террористов. Стоит на вооружении более чем 25 стран мира. Участвовал во многих военных конфликтах.