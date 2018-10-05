Белоруссия объявила персонами нон грата двух человек из-за шпионажа

Белоруссия объявила персонами нон грата двух иностранцев в связи с тем, что они подозреваются в шпионаже. Об этом сообщает «БелТА», ссылаясь на председателя КГБ Валерия Вакульчика.

Он не уточнил, гражданами какого государства они являются.

Также Вакульчик заявил, что в Минске рассматривается вопрос о помиловании гражданина Украины Павла Шаройко, который обвиняется в шпионаже.

О задержании собственного корреспондента Украинского радио Павла Шаройко в Белоруссии заявили в конце 2017 года. После этого КГБ Белоруссии объявил о раскрытии сети агентов, которые угрожали безопасности государства. В Белоруссии заявили, что Шаройко служил в главном управлении разведки Министерства обороны Украины, против него возбудили уголовное дело по статье 358 Уголовного кодекса России (шпионаж). В мае Шаройко получил свыше восьми лет лишения свободы.

Задержание корреспондента Украинского радио спровоцировало дипломатический конфликт между Киевом и Минском, в ходе него страны выслали ряд дипломатов.