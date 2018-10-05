По факту ДТП с 13 погибшими в Тверской области возбуждено уголовное дело

СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело возбудил уголовное дело по факту крупного ДТП в Ростовской области, повлекшего смерть 13 человек, по ст.264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом «Звезде» рассказали в пресс-службе СК РФ по региону.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутки Ford выехал на встречную полосу, из-за чего произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом. В результате аварии погибли 13 человек. Еще трое, по предварительным причинам, ранены и были госпитализированы с больницу.

После инцидента губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

В настоящий момент на месте ЧП работает оперативный штаб. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.