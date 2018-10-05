В ОБСЕ обеспокоились санкциями против украинских телеканалов

В ОБСЕ выразили глубокую обеспокоенность по поводу документа, принятого Верховной радой. В нем Совету национальной безопасности и обороны предложили ввести санкции против семи телеканалов, в том числе таких, как «112 Украина» и NewsOne. Фактически этим СМИ грозит закрытие - у них могут отобрать лицензии и заблокировать счета.

«Свобода выражения мнений и свобода СМИ являются основополагающими обязательствами государств-участников ОБСЕ, которые должны соблюдаться и выполняться», - сказал представитель ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации Гарлем Дезир.

По его словам, любые ограничения, которые налагаются на эти права, в том числе во имя защиты должны быть ограничены по масштабу, пропорциональности и обеспечивать гарантии от злоупотреблений через независимую судебную систему.

«Я глубоко обеспокоен будущим решением прекратить или потенциально заблокировать регулярное функционирование СМИ в Украине», - добавил Дезир.

Напомним, телеканалы обвинили в том, что они якобы ведут антиукраинскую деятельность, а также занимаются «российской пропагандой». Противники этого решения в Раде заявляют, что истинная причина появления данного документа - попытка провести зачистку информационного пространства.