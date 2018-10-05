Власти Тверской области окажут помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП

На место аварии, произошедшей около 07.35 утра в районе населенного пункта Некрасово, на трассе Тверь – Ржев, были оперативно направлены семь машин скорой помощи, вертолет санавиации, а также необходимые силы ГИБДД и МЧС.

Помимо этого, туда прибыл и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Он распорядился оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

На месте ЧП ГУ МЧС России по региону развернул оперативный штаб. Работу с близкими жертв катастрофы проводят психологи МЧС. Открыт телефон «горячей линии» - 8(4822)39-99-99.

Напомним, по предварительным причинам, водитель маршрутки выехал на встречную полосу, из-за чего произошло лобовое столкновение с рейсовым автобусом. В результате аварии погибли 13 человек.