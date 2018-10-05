Украина собирается провести широкомасштабные учения в Азовском море

Украина собирается провести в Азовском море широкомасштабные учения. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

«Украинские военные планируют провести серьезные учения в Азовском море», - цитирует Турчинова «Укринформ».

Он отметил, что в ответ «на действия России в Азовском море» идет наращивание военных компонентов. Речь идет о наращивании морских сил, об усилении береговой охраны и авиационного компонента.

Турчинов добавил, что Украина готова отвечать на «любые провокации со стороны России».

Украина считает, что Российская Федерация якобы нарушает права Киева в Азовском и Черном морях, и из-за этого судится с Москвой.

После возведения Крымского моста через Керченский пролив между государствами в Азовском море начало нарастать напряжение. Украина опасается того, что РФ перекроет стране доступ к этому морю. Пограничники обоих государств в азовской акватории неоднократно задерживали и арестовывали суда, принадлежащие друг другу.