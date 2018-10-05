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Названа предварительная причина страшного ДТП в Тверской области

Дарья Михалина
09:59 05.10.2018
На автодороге Тверь – Ржев два транспортных средства – «ЛиАЗ» и Ford - столкнулись около населенного пункта Некрасово. В результате аварии погибли 13 человек.
Фото: egion.tver.ru

По предварительным причинам, крупное ДТП в Тверской области произошло из-за грубого нарушения водителем маршрутного автобуса Ford правил дорожного движения. Он выехал на встречную полосу, в результате чего произошло столкновение с рейсовым автобусом. Об этом «Звезде» рассказала помощник губернатора Тверской области Ирина Гончарова.

В результате крупного ДТП погибли 13 человек. Все погибшие были пассажирами маршрутного автобуса Ford. По предварительным данным, еще трое человек ранены.

Гончарова отметила, что на место происшествия было отправлено семь машин скорой помощи и вертолет санавиции.

По факту ЧП прокуратура Тверской области организовала проверку.

Губернатор Тверской области Игорь Руденя, который в настоящий момент также находится на месте аварии, поручил оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

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