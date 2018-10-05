МЧС организовало «горячую линию» после крупного ДТП под Тверью

В связи с крупной аварией с участием маршрутки и автобуса недалеко от деревни Некрасово в Тверской области, ГУ МЧС России по региону развернул оперативный штаб. На месте ДТП работает оперативная группа под руководством начальника Главного Управления.

На базе Главного Управления был развернут телефон «горячей линии» 8 (4822) 39-99-99.

Психологами МЧС РФ ведется работа по оказанию психологической помощи. К ликвидации происшествия привлечены 19 единиц техники и свыше 50 человек.

Напомним, утром пятого октября под Тверью произошло крупная авария с участием маршрутки и пассажирского автобуса. Жертвами ДТП стали 13 человек. По предварительным данным, пострадали три человека, сообщает с места происшествия корреспондент «Звезды».