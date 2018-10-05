МЧС опубликовало видео с места страшной аварии в Тверской области

Сотрудники МЧС, ГИБДД и медики работают на месте крупной аварии с участием автобуса и маршрутки в Тверской области.

Там два транспортных средства – «ЛиАЗ» и Ford - столкнулись около населенного пункта Некрасово Калининградского района. В результате аварии погибли 13 человек.

Работу с близкими жертв катастрофы проводят психологи МЧС. Открыт телефон «горячей линии» - 8(4822)39-99-99.

Причина страшного ДТП в настоящий момент устанавливается. По факту ЧП прокуратура Тверской области организовала проверку.