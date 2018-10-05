Прокуратура проводит проверку по факту ДТП c 13 жертвами под Тверью
По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Фото: МЧС РФ
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Прокуратура Тверской области организовала проверку по факту аварии, которая произошла рядом с деревней Некрасово Калининского района.
«На место происшествия выехал и.о. прокурора Калининского района», - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Отмечается, что по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.
Напомним, утром 5 октября под Тверью произошло крупное ДТП с участием маршрутного такси и автобуса. Жертвами аварии стали 13 человек.