Прокуратура проводит проверку по факту ДТП c 13 жертвами под Тверью

Прокуратура Тверской области организовала проверку по факту аварии, которая произошла рядом с деревней Некрасово Калининского района.

«На место происшествия выехал и.о. прокурора Калининского района», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, утром 5 октября под Тверью произошло крупное ДТП с участием маршрутного такси и автобуса. Жертвами аварии стали 13 человек.