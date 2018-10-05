WSJ: в Белом доме назвали сотни уязвимых мест в обеспечении ВС США

В системе Военно-промышленного комплекса (ВПК) США насчитали около 300 уязвимых мест, из-за которых значительно страдает инфраструктура Вооруженных сил страны. Об этом говорится в засекреченном докладе Белого дома, вырезки из которого приводит американское издание The Wall Street Journal.

Полный текст документа составляет 107 страниц. Отмечается, что из-за уязвимостей ограничивается способность строительства военной техники и запчастей для нее. В первую очередь речь идет о том, что процесс производства значительно замедлился.

Кроме того, в незасекреченной части доклада упоминаются ограниченные запасы материалов для военной формы и палаток военного образца и нехватка источников минералов.

Предполагается, что 5 октября президент США Дональд Трамп подпишет документ, исходя из которого США выделят 30 миллионов долларов для временного обеспечения потребностей американских компаний ВПК, производящих аккумуляторы.