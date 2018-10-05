Число жертв ДТП с автобусом и маршруткой под Тверью возросло до 13 человек

Количество погибших в результате крупной аварии с участием автобуса и маршрутки в Тверской области увеличилось до 13 человек. Об этом «Звезде» сообщили в региональном управлении МВД.

«На автодороге Тверь - Ржев неподалеку от села Некрасово произошло ДТП с участием двух транспортных средств. На место происшествия незамедлительно выехали экипажи ГИБДД, спасателей и медиков, а также руководство регионального управления МВД России и Госавтоинспекции», - сказали в ведомстве. «По предварительным данным, произошло столкновение двух автобусов - "ЛиАЗ" и Ford. Есть и пострадавшие и погибшие», - добавили в полиции.

Причины и обстоятельства ДТП в настоящее время уточняются.