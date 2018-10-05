На Украине рассказали о «плане Б» на случай запуска «Северного потока - 2»

Коммерческий директор «Нафтогаза» Украины Юрий Витренко заявил, что Киев разработал некий «план Б» в случае, если проект «Северный поток - 2» будет реализован. Так, по его словам, украинская компания сможет потребовать от России компенсацию, размер которой составит 12 миллиардов долларов, из-за причиненного ущерба.

Как заявил Витренко в эфире украинского «Пятого канала», в Международный арбитраж уже был подан соответствующий иск. Он пояснил, что речь идет о вероятном снижении транзита через Украину после 2019 года, когда истечет контракт с «Газпромом».

«Речь пойдет просто о компенсации недополученной тарифной выручки, а не об уровне тарифа на транзит газа как таковой», - отметил Витренко.

Ранее украинский «Нафтогаз» намеревался добиться в Стокгольмском арбитражном суде от российской компании «Газпром» компенсации разницы между ценой импорта газа из ЕС и стоимостью, установленной судом.