Опубликованы первые кадры с места столкновения автобуса с маршруткой под Тверью

В Сети появились первые кадры с места крупной аварии с участием автобуса и маршрутки, произошедшей утром 5 октября в Тверской области. Видео опубликовал один из очевидцев ДТП.

Как сообщили «Звезде» в Центре медицины катастроф, жертвами ДТП, случившегося в районе деревни Некрасово, стали, по разным данным, от 10 до 11 человек.

В результате ДТП есть также пострадавшие, их в ближайшее время планируется доставить вертолетами в региональные больницы.

В СУ СК РФ по Тверской области «Звезде» сообщили, что на место аварии для проведения проверки выехали следователи. По ее итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.