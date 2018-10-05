Автобус и маршрутка столкнулись лоб в лоб под Тверью: есть жертвы
По предварительной информации, жертвами аварии стали семь человек.
Фото: Сергей Широбоков, Твериград - Новости Твери и Тверской области, ВКонтакте
Видео: Твериград - Новости Твери и Тверской области, ВКонтакте
В Тверской области утром 5 октября произошло крупное ДТП с участием автобуса и маршрутки. Об этом «Звезде» сообщили в ГУ МЧС по региону.
Транспортные средства столкнулись лоб в лоб в районе населенного пункта Некрасово Калининского района. Причина ДТП пока не известна.
По предварительным данным, жертвами трагедии стали семь человек.