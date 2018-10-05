Автобус и маршрутка столкнулись лоб в лоб под Тверью: есть жертвы

В Тверской области утром 5 октября произошло крупное ДТП с участием автобуса и маршрутки. Об этом «Звезде» сообщили в ГУ МЧС по региону.

Транспортные средства столкнулись лоб в лоб в районе населенного пункта Некрасово Калининского района. Причина ДТП пока не известна.

По предварительным данным, жертвами трагедии стали семь человек.