СМИ: на автозаправках разрешат торговать пивом и вином

Правительство поддержало идею вернуть в продажу легкий алкоголя на АЗС после сентябрьского совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, сообщает издание «Ведомости», ссылаясь на одного из участников совещания и двух федеральных чиновников.

Как заявил представитель вице-премьера, на которого ссылается газета, обсуждение идеи отдельных топливных компаний по возвращению легкого алкоголя в магазины на АЗС прошло в рамках проработки мер по стабилизации розничного рынка топлива, а целью этого предложения явилось повышение рентабельности топливных компаний.

По информации «Ведомостей», таким образом правительство поддержало инициативу члена Совфеда Геннадия Орденова, который в 2017 года внес в Государственную думу законопроект с поправками по регулированию рынка алкогольных напитков, согласно нему разрешалась реализация легких алкогольных напитков крепостью до 16,5% на автозаправках.

Ранее сообщалось, что Минфин и Минэкономразвития поддержали идею вернуть слабый алкоголь в продажу на заправочных станциях. При этом в Министерстве финансов добавили, что возврат легкого алкоголя на АЗС может повысить рентабельность заправок и конкуренцию на алкогольном рынке.

Запрет на продажу алкоголя на АЗС был введен в 2012 году в рамках борьбы с авариями на дорогах по вине пьяных водителей.