СМИ: поставка российских Су-35 в Индонезию приостановлена из-за санкций США
Реализация контракта на поставку 11 истребителей Су-35 временно откладывается.
Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
Россия временно отложила поставку 11 истребителей Су-35 из-за санкций, ранее введенных американскими властями, в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций».
Начало поставок изначально планировалось на октябрь. Однако, в связи с угрозой введения американской стороной санкций против Индонезии из-за сотрудничества с Россией, было принято решение приостановить процесс.
Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, в поставке предполагалось использовать кредитную схему, бюджет на которую должен был выделить коммерческий банк.
Ранее сообщалось, что Индонезия планирует заменить устаревшие американские самолеты F-5E/F Tiger II на российские Су-35.