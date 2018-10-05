СМИ: поставка российских Су-35 в Индонезию приостановлена из-за санкций США

Россия временно отложила поставку 11 истребителей Су-35 из-за санкций, ранее введенных американскими властями, в рамках закона «О противодействии противникам США посредством санкций».

Начало поставок изначально планировалось на октябрь. Однако, в связи с угрозой введения американской стороной санкций против Индонезии из-за сотрудничества с Россией, было принято решение приостановить процесс.

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на собственные источники, в поставке предполагалось использовать кредитную схему, бюджет на которую должен был выделить коммерческий банк.

Ранее сообщалось, что Индонезия планирует заменить устаревшие американские самолеты F-5E/F Tiger II на российские Су-35.