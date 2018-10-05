Нейрохирург прооперировал плюшевого медведя по просьбе восьмилетнего пациента

Детский нейрохирург из Канады Дэниел Макниили по просьбе маленького пациента провел «операцию» плюшевому мишке.

Как сообщает BBC, восьмилетний мальчик Джексон Макки, который болен гидроцефалией, направлялся в операционную. По пути он встретил доктора и попросил подлечить своего плюшевого медвежонка по имени Малыш. Нейрохирург не смог отказать ребенку просьбе.

Макниили во время «операции» надел на игрушку кислородную маску и диагностировал у медвежонка разрыв подмышки, который зашил. После этого отдал «плюшевого пациента» мальчику.

Отмечается, что Джексон тоже перенес операцию, которая закончилась успешно.