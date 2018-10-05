РЖД и Индия планируют создать совместного оператора ж/д перевозок

РЖД и Индия собираются создать совместного железнодорожного оператора, что поспособствует увеличению грузопотока из Индии в Европу. Об этом журналистам рассказал первый заместитель главы РЖД Александр Мишарин.

«Важное направление, которое развивается в этом году, это организация перевозок, в том числе на коридоре "Север-Юг"», - заявил он.

Мишарин добавил, что создание совместного оператора является приоритетной задачей и важнейшим проектом. Так, после его реализации существенно повысятся объемы перевозок и транзита грузов из Европы в Индию и обратно через Россию.