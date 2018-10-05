Российского репера нашли мертвым в Подмосковье

Артема Ушвицкого, известный как рэп-исполнитель Mr. Rista, обнаружили мертвым в собственной квартире в подмосковном Климовске. Об этом сообщила телеканалу «360» соседка погибшего.

«Рэпером он был в наших краях, общаться с ним все стали в прошлом году, многие гуляли с ним. Он был добрым и веселым парнем, никогда не желал кому-то зла», - рассказала она.

Она добавила, что у рэпера в последнее время не было работы, и он просил денег у прохожих.

Возможной причиной нападения на музыканта назвали ограбление. Продюсер рэпера рассказал, что во время нападения он возвращался с концерта и вез с собой полученный гонорар.

«Даже если с деньгами, то не думаю, что у него их было много, хотя кто знает. Он когда-то давно ходил на какие-то тусовки. Он свой рэп читал только на улице», - прокомментировала этот факт соседка Ушвицкого.

Напомним, что 25 сентября музыканта нашли в квартире многоэтажного дома в Климовске с колото-резанными ранами. Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в убийстве. Ими оказались приезжие из Ульяновской области. Задержанные на допросе признались, что совершили нападение на рэпера с целью ограбления.