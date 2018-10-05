Додон отказался подписать закон о праздновании 9 мая Дня Европы

Президент Молдавии Игорь Додон отказался подписывать закон, который ранее большинством голосов одобрил парламент, о праздновании 9 мая Дня Европы.

Глава республики заявил, что «ни в коем случае» не подпишет документ.

«Для меня, как и для миллионов моих соотечественников, чьи отцы, деды и прадеды прошли войну, кто жив благодаря героизму воинов-победителей, 9 Мая навсегда останется Днeм Победы», - говорится в публикации Додона на Facebook.

Поддержку изменения законодательства в парламенте президент назвал очередной провокацией, специально проведенной перед выборами.

Додон добавил, что надеется, что в следующем году, после смены парламентского состава, правительство «восстановит на дату 9 Мая единственный праздник - День Победы».