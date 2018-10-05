На Украине заявили о создании ракет, способных «достать до Москвы»

Украина может создать ракету с дальностью в полторы тысячи километров, которая способна «достать до Москвы». Об этом сообщил украинский военный эксперт Валентин Бадрак в интервью изданию UkrLife.

По его словам, конфликт с РФ вызвал «всплеск» развития украинских военных технологий, при этом инженеры, как он заявил, способны произвести даже больше, чем армия способна взять на вооружение.

Он отметил, оружие призвано «поменять риторику переговоров», так как Украина, имея такие ракеты, получит возможность «диктовать условия» и отстаивать собственную позицию в области евроатлантической интеграции.

Ранее украинский генерал-лейтенант Игорь Романенко сказал, что страна должна работать над усовершенствованием ракет «Гром-2» и «Гарпун», они, как он отметил, должны обладать дальностью в несколько тысяч километров для того, достать до «европейской части» Российской Федерации.

В Госдуме прокомментировали призыв украинского генерала: депутат от Севастополя Игорь Белик заявил, что украинским военным не было принято во внимание развитие систем противоракетной обороны.