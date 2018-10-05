В Европе заподозрили Пентагон в разработке биологического оружия

Военная американская программа по использованию насекомых для распространения генетически модифицированных вирусов может нарушать Конвенцию о биологическом оружии. К такому выводу пришла группа немецких и французских ученых.

Программа Insect Allies разрабатывается и спонсируется Агентством оборонных перспективных исследовательских разработок при министерстве обороны США. Она рассчитана на четыре года и предусматривает перенос некоторых вирусов насекомыми на растения, что повлечет хромосомные изменения.

Тем не менее, в своем исследовании, опубликованном в журнале Science, ученые выразили неуверенность, что проект будет полезен для сельского хозяйства США. Так, программа воспринимается как попытка создания биологического оружия.

«В итоге программа может восприниматься многими как попытка создания биологических агентов и средств их доставки для враждебных целей», - говорится в публикации.

Всего в проект было вложено порядка 27 миллионов долларов. Он начал разрабатываться в 2016 году.