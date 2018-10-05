Маск назвал спекулянтами Комиссию по ценным бумагам и биржам США

Американский предприниматель и основатель компании Tesla Илон Маск высмеял название Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), изменив аббревиатуру ведомства.

Так глава Tesla пошутил над ведомством, с которым заключил досудебное соглашение о том, что оставит пост председателя совета директоров компании. Комиссия обвинила его в мошенничестве и потребовала выплатить штраф в размере 20 миллионов долларов.

«Хочу сказать, что Спекулятивная комиссия по обогащению (Shortseller Enrichment Commission, SEC) делает невероятную работу», - написал Маск в Twitter.

Бизнесмен посоветовал ведомству сменить название на более подходящее.

SEC (Securities and Exchange Commission) ранее открыла в отношении Маска открыла дело, заподозрив его в мошенничестве, так как он «ввел инвесторов в заблуждение». Дело в том, что Илон Маск 7 августа написал в соцсетях, что готов выкупить акции Tesla с рынка по 420 долларов, а затем отказался от этого.