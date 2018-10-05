Лошадь сбежала от наездника и отправилась в бар: видео

Необычный клиент посетил один из баров во французском Шантильи. Около 10 часов утра, когда находящиеся там посетители спокойно пили свой утренний кофе, в заведение галопом ворвалась скаковая лошадь.

Животное влетело в открытую дверь, резво проскакало через весь зал, затем развернулось, и также быстро выбежало обратно. К счастью, никто из посетителей и персонала заведения не получил травм, но страху все натерпелись изрядно, спасаясь бегством.

Как пишут французские СМИ, неподалеку от бара находится ипподром. Один из наездников возвращался туда со своей лошадью, когда она неожиданно обезумела, вырвалась от него и побежала по улице. Бар с открытой дверью и оказался на ее пути.

Позже, когда животное успокоилось, его поймали на автостоянке и вернули на ипподром. Как заверил ее наездник, он никогда бы не подумал, что у его питомицы есть склонность к побегу.