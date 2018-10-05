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Лошадь сбежала от наездника и отправилась в бар: видео

Валентина Пескова
05:43 05.10.2018
Животное пробежалось по улицам, а затем «заглянуло» в питейное заведение, напугав его посетителей и персонал.
Видео: CBS News, YouTube

Необычный клиент посетил один из баров во французском Шантильи. Около 10 часов утра, когда находящиеся там посетители спокойно пили свой утренний кофе, в заведение галопом ворвалась скаковая лошадь.

Животное влетело в открытую дверь, резво проскакало через весь зал, затем развернулось, и также быстро выбежало обратно. К счастью, никто из посетителей и персонала заведения не получил травм, но страху все натерпелись изрядно, спасаясь бегством.

Как пишут французские СМИ, неподалеку от бара находится ипподром. Один из наездников возвращался туда со своей лошадью, когда она неожиданно обезумела, вырвалась от него и побежала по улице. Бар с открытой дверью и оказался на ее пути.

Позже, когда животное успокоилось, его поймали на автостоянке и вернули на ипподром. Как заверил ее наездник, он никогда бы не подумал, что у его питомицы есть склонность к побегу.

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