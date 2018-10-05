Нашествие ядовитых пауков вынудило закрыть несколько школ Лондона

В Ньюхеме, восточный Лондон, во время профилактической проверки школ экологической командой было обнаружено заражение ядовитыми пауками. На сайтах учебных заведений были опубликованы обращения к родственникам, в которых сказано о необходимости немедленной дезинфекции, прежде чем яйца пауков начнут вылупляться.

В некоторых из школ масштаб бедствия настолько огромен, что процесс избавления от насекомых может занять до трех недель, сообщает Daily Mail.

Паук ложная черная вдова может достигать в длину 11 миллиметров, и хоть ее укус и ядовит для человека, но не смертелен. Последствиями отравления могут стать мышечные спазмы, боль, лихорадка или общая слабость на протяжении нескольких дней.

Отличительной особенностью этих пауков является окрас туловища, напоминающий рисунок черепа, из-за чего многие считают их смертельно ядовитыми.