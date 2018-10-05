Древние артефакты остановили запуск трассы М-11

Запуск скоростной автодороги М-11, которая пройдет между Москвой и Санкт-Петербургом, отложен на более поздний срок. Причиной этому стали уникальные артефакты, найденные во время строительства дороги на 7-м и 8-м участках, расположенных от 543-го до 684-го км на подходе к Санкт-Петербургу. Об этом сообщил «Автодор».

Строители наткнулись на предметы эпохи раннего железного века и остатки древнего очага у поселка Войскорово. В случае обнаружения каких-либо исторических памятников, они должны по договору уведомить об этом заказчика, что и было сделано. Теперь, по закону, прежде чем продолжать строительство, находку, представляющую историческую ценность, должны исследовать археологи.

Приступив к работам, специалисты обнаружили, что объект «Поселение Войскорово» оказался огромным. Его площадь составила 7168 квадратных метров. Там уже нашли более 400 хозяйственных и столбовых ям, в них - фрагменты керамических сосудов штрихованной керамики, кварцевые отщепы и фрагмент шлифовального топора, несколько очагов.

Фото: Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

Помимо этого найдены следы славянской колонизации местности, датируемые примерно 14-15 веками (характерные керамические сосуды, пряслица, ножи, украшения). А в северной части территории поселения обнаружилось большое количество находок более позднего времени - 16-19 веков. А также военные сооружения времен Великой Отечественной: блиндажи, окопы, линии связи.

Теперь строительство автомагистрали временно приостановлено. Изначально запуск трассы М-11 был намечен на середину 2019 года.