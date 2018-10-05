Компании США опровергли наличие китайских шпионских чипов на своих серверах

Компании Apple и Amazon не подтвердили наличие китайских «шпионских чипов» на своих серверах. Обе американские корпорации сообщили через агентство Bloomberg, что не обнаружили вредоносных элементов в своих компьютерах.

Сообщение последовало после того, как тот же Bloomberg опубликовал данные «сенсационного» расследования. Оно гласило, что в 2015 году компания Amazon обнаружила на нескольких своих серверах подозрительные микрочипы. Эту информацию передали властям США, которые выяснили, что данные чипы были установлены на китайских фабриках, где производят комплектующие. С помощью этих устройств хакеры якобы шпионили за деятельностью американских компаний.

По данным источников Bloomberg, к операции по установке чипов якобы было причастно особое подразделение китайской армии.