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Стало известно, почему у хаски «ледяные» голубые глаза

Василиса Морозова
03:58 05.10.2018
Примерно каждый второй хаски становится обладателем «ледяных» глаз. Ученые обнаружили ген, отвечающий за яркие глаза собак.
Стало известно, почему у хаски «ледяные» голубые глаза
Фото: C. Leithold, Globallookpress

Биологи рассказали о необычной мутации в геноме сибирских хаски, из-за которой они приобрели пронзительно голубые «ледяные» глаза.

Как говорится в результатах самой масштабной генетической переписи собак в журнале PLoS Genetics, генетики изучили более трех тысяч геномов собак, среди которых были и хаски, и другие собаки с голубыми и карими глазами.

Генетик из американского стартапа Embark Veterinary Аарон Сэмс решил понять, как глаза одной из древнейших пород на земле стали ярко-голубыми, поскольку среди других пород такое случается намного реже.

Оказалось, все голубоглазые животные имеют две общие мутации рядом с генами PMEL17 и ALX4, такие аномалии в последнем гене встречались у всех хаски, но отсутствовали у остальных псов. Дальнейшее исследования показало, что часть окрестностей ALX4 удвоилась у голубоглазых, он стал длиннее на 100 тыс. «букв»-нуклеотидов.

По словам ученых, данный участок ДНК управляет активностью связанного с работой меланоцитов (пигментных клеток глаз, кожи и других частей тела) гена MITF. Так, повреждение ДНК рядом с ALX4 и поменяло его работу, что заставило клетки радужной оболочки выделять больше светлых пигментных молекул.

Как отмечается в исследование, открытие гена поможет в будущем понять, каким будет потомство собак – голубоглазым или кареглазым.

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