США оценили свои шансы в войне против РФ и Китая одновременно

Американские ВС вряд ли смогут одновременно вести два крупных конфликта – с Россией и Китаем – такой вывод сделали сотрудники стратегического исследовательского института Heritage Foundation в Вашингтоне.

Согласно докладу специалистов, возможность США вести боевые действия сразу с двумя крупными странами получила «предельный» индекс в связи с тем, что высок уровень угрозы для национальных интересов страны. Авторы исследования сформировали так называемые «угрозы 4+1» для Штатов – Россия, Китай, Северная Корея, Иран и терроризм.

Тем временем, эксперты портала We are the Mighty предположили, что США не сможет завоевать Россию в связи с крайне суровыми климатическими условиями, огромной территорией, армией и особенностями российского самосознания, поскольку, по их мнению, «русские не оставят страну какому-либо захватчику, а скорее сами ее уничтожат». Как отметило издание, противникам русских придется «сражаться с каждым из них во всех 11 часовых поясах».

Китай же, по словам авторов статьи, невозможно победить из-за 1,3-миллиардного населения, огромной площади страны, а также невероятно развитой экономики с технологическими достижениями, в связи с чем в стране довольно мощные ВС.

Ранее издание Business Insider предположило, что использование Россией и Китаем аналоговых средств контроля и измерения в самолетах может сделать крайне уязвимой цифровую технику США, зависящую от орбитальной группировки.