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Российским аэропортам присвоят имена великих людей

Валентина Пескова
03:25 05.10.2018
Имена знаменитых деятелей России будут добавлены к привычным названиям 45 воздушных гаваней страны.
Российским аэропортам присвоят имена великих людей
Фото: Leonid Faerberg, Globallookpress

К названиям около полусотни российских аэропортов добавят имена великих соотечественников. Об этом было заявлено на специальном заседании круглого стола Общественной палаты.

Имена великих россиян, в честь которых назовут воздушные гавани, будут выбраны путем голосования, которое пройдет уже в ноябре. При этом, по мнению министра культуры Владимира Мединского, в первую очередь должно учитываться желание народа.

Идея состоит не в том, чтобы убрать уже существующие и привычные не только в России, но и в мире названия аэропортов (Шереметьево, Пулково, Внуково и т.п.), а добавить к ним имя известной личности. После того, как аэропортам присвоят имя того или иного великого деятеля, в них будет применено и соответствующее дизайнерское оформление. Для того, чтобы пассажиры, прилетающие в тот или иной город, сразу же погружались в его историю.

В западных странах такая практика существует уже давно. К примеру, аэропорт Нью-Йорка носит имя Джона Кеннеди, а парижский назван в честь Шарля де Голля. Пассажиров, прилетающих в Рим, встречает Леонардо да Винчи, а в Зальцбурге – Моцарт. Так что в России вполне могут появиться, например, аэропорты Александра Пушкина, Петра Первого, Федора Достоевского, Юрия Гагарина или Георгия Жукова.

При этом, по мнению Владимира Мединского, давать воздушным гаваням имена политиков последних 100 лет было бы не совсем правильно.

Проект «Великие имена России» – совместная инициатива Русского географического общества, Российского исторического общества, Общества русской словесности и Российского военно-исторического общества.

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