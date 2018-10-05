«РоссТур» намерен прекратить свою деятельность

Центр бронирования «РоссТур» планирует прекратить свою деятельность. Об этом стало известно из сообщения генерального директора компании Александра Недополза. Официальное объявление от компании должно произойти в ближайшее время: либо в пятницу, 5 октября, либо в понедельник, 8 октября.

Официальное заявление необходимо «РоссТуру», чтобы активировать механизм финансовых гарантий: они составляют около 150 миллионов рублей, которых должно хватить для выплаты компенсаций все туристам.

По информации пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, глава «РоссТура» подтвердил, что у него отсутствуют средства, чтобы оперативно погасить задолженность перед туроператорами. В связи с чем туристы, забронировавшие туры, не могут отправиться на отдых, заявила она «Интерфаксу».

Поскольку через «РоссТур» бронировали туры у крупных туроператоров различные агентства, количество пострадавших туристов пока назвать очень сложно.

В минувшую среду, 3 октября, с компанией приостановили сотрудничество туроператоры Pegas Touristik, Coral Travel, Sunmar и «Интурист» из-за задолженностей по оплате туров.