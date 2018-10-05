Сенат США признал голодомор геноцидом народа Украины

Американский сенат принял резолюцию, в которой признал, что голодомор 1932-1933 годов на Украине является геноцидом украинского народа. Вашингтон согласился с выводами правительственной комиссии США, что «Иосиф Сталин совершил геноцид украинцев в 1932-1933 годах».

Помимо этого в резолюции также осуждаются «систематические нарушения прав человека», которые якобы демонстрировало советское правительство по отношению к украинскому народу. В сенате уточнили, что миллионы украинцев погибли «по воле тоталитарного сталинского правительства».

Посольство Украины в США уже назвало данное решение «историческим». А президент Украины Петр Порошенко считает, что принятая резолюция говорит о стратегическом партнерстве между Украиной и США.

Российский МИД неоднократно напоминал Киеву, что голодомор 1930-х годов является общей трагедией народов бывших советских республик. В Москве подчеркивают, что попытки представить эти события как «геноцид украинского народа» носят антиисторический характер.