Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ужасающая черепаха-мутант взбудоражила Сеть: видео

Василиса Морозова
01:58 05.10.2018
Необычную двухголовую черепаху держат в изоляции, чтобы она не передала потомкам мутированный ген.
Видео: dailynews, Youtube

Видео с редкой двухголовой черепахой-мутантом, родившейся три месяца назад опубликовали сотрудники заповедника города Шанжао.

Как пишет Daily Mail, пресмыкающееся обладает двумя головами, каждая из которых управляет лишь одной стороной тела. На кадрах видно, как красноухая черепаха несинхронно двигает лапами.

В заповеднике приняли решение оградить необычную черепаху от сородичей, чтобы мутированный ген не передался потомкам.

Биолог Цзян Цзянпин из Китайской академии наук уверен, что аномалия животного могла быть вызвана либо генетическими дефектами, либо негативными факторами окружающей среды.  

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата05.10.2018, 03:24
США оценили свои шансы в войне против РФ и Китая одновременно
Дата04.10.2018, 17:51
Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» опробовал в деле ЗРК «Полимент-Редут»
Дата03.10.2018, 15:26
Хацеган, укравший «коня»: за что могли удалить Игоря Акинфеева
Дата11.09.2018, 12:37
Сборка истребителей Су-35 в цехе секретного завода КнААЗ: фоторепортаж
Дата04.10.2018, 12:35
Удар «Викинга»: «Бук-М3» как универсальный солдат нового времени
Дата03.10.2018, 10:37
Колчак Полярный: неизвестный подвиг будущего адмирала
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
Матуа
«Остров Матуа»
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2018»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
МАКС 2017
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
02:23 Спорт
Макгрегор сорвал пресс-конференцию перед боем с Нурмагомедовым
01:34 В стране и мире
Видео
Все в огне: видео прохода «Союза МС-08» через атмосферу изнутри корабля
00:51 В стране и мире
Украина готовится к «широкомасштабным» учениям в Азовском море
22:45 В стране и мире
Видео
Воля рассказал о своем состоянии после больницы
21:56 В стране и мире
В московском метро появились «депрессивные» объявления
События дня
События дня
Главное о бое Нурмагомедова против Макгрегора
Построим Храм Вместе!
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
«Один дома»: преступник в США перед визитом ФБР оснастил свой дом смертельными ловушками
«В городе новый супергерой»: мексиканский мститель ночами привязывает голых воров к столбам
Видео
Бывший гендиректор «Алмаз-Антей» рассказал о радиусе действия С-300 в Сирии
Видео
Смертельный трюк: в Сочи мужчина прыгнул с крыши в бассейн, но промахнулся
Будь я из СБУ, сам бы за него взялся – комбат Пашинина рассказал о его «службе» в Донбассе
Под Винницей мэра города облили кровью за «Крымский мост»
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.