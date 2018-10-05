Ужасающая черепаха-мутант взбудоражила Сеть: видео

Видео с редкой двухголовой черепахой-мутантом, родившейся три месяца назад опубликовали сотрудники заповедника города Шанжао.

Как пишет Daily Mail, пресмыкающееся обладает двумя головами, каждая из которых управляет лишь одной стороной тела. На кадрах видно, как красноухая черепаха несинхронно двигает лапами.

В заповеднике приняли решение оградить необычную черепаху от сородичей, чтобы мутированный ген не передался потомкам.

Биолог Цзян Цзянпин из Китайской академии наук уверен, что аномалия животного могла быть вызвана либо генетическими дефектами, либо негативными факторами окружающей среды.