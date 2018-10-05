Кольца планеты Сатурн могут скоро исчезнуть

Планета Сатурн может скоро остаться без своих характерных колец. Об этом завили в NASA, получив соответствующие данные с зонда «Кассини».

По словам ученого Хантера Уайта из Юго-западного института в Боулдере, кольца Сатурна не просто моросят, падая в атмосферу планеты, а порождают при этом самый настоящий ливень.

«Лед, капли воды и пыль движутся так быстро, что каждую секунду Сатурн "съедает" примерно 10–45 тонн материи колец», - цитирует его журнал Science.

Такими темпами, кольца D и С, которые находятся ближе всего к телу Сатурна, могут исчезнуть за пару мгновений по космическим меркам. Кольцо D может быть «высосано» Сатурном через 7-60 тысяч лет, и кольцо С исчезнет через 700 тысяч или 7 миллионов лет.

Автоматическая межпланетная станция «Кассини» работала в космосе почти 20 лет и завершила свою миссию в 2017 года, нырнув в атмосферу Сатурна и сгорев в ней. Перед гибелью станция оказалась в зоне экзотических «дождей» из микрочастиц воды и пыли, которые падают из ближних колец Сатурна на поверхность планеты. Благодаря этому ученые и сделали новые выводы.