Украина готовится к «широкомасштабным» учениям в Азовском море

Военные силы Украины проведут широкомасштабные учения в Азовском море. Об этом заявил вчера Секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Александр Турчинов.

Как объяснил Турчинов, анонсируя учения, они будут проведены для наращивания военных сил страны из-за якобы «российской агрессии». По словам политика, Украина готова отвечать на любые провокации со стороны России.

В российской Госдуме подобное заявление уже назвали провокацией. Об этом сказал зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Киев, конечно, может проводить учения, но только не очень далеко от берега, чтобы моряки не утонули на тех кораблях, которые они используют», - пояснил Затулин в интервью RT.

По словам Затулина, слово «широкомасштабный» в случае в Украиной применимо только к дециметровой линейке, так как никаких «масштабов» у военных сил Украины нет. А с учениями Турчинова Россия будет в состоянии разобраться, если они выйдут за расставленные флажки.

Ранее Украина заявила о том, что построит базу ВМС в Азовском море. Кабинет министров страны на своей странице в Facebook сообщил, что она может появиться уже до конца 2018 года в Бердянске, и что первый шаг в этом направлении уже сделан – спущены на воду два бронекатера.

В российской Госдуме намерения Украины построить военную базу назвали прикрытием для украинских властей, заинтересованных в расхищении бюджетных средств.