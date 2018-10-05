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Путин не приедет на пятую свадьбу Шредера в Берлин

Василиса Морозова
00:35 05.10.2018
Президент России Владимир Путин не планирует побывать на свадьбе экс-канцлера Германии Герхарда Шредера в Берлине.
Путин не приедет на пятую свадьбу Шредера в Берлин
Фото: пресс-служба президента России

Российский президент Владимир Путин не приедет на свадьбу бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера и уроженки Южной Кореи Ким Со Ен в Берлин.

Как передает ТАСС, пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг информацию в немецком издании Bild о том, что Путин может принять участие в церемонии бракосочетания Шредера и Со Ен, которая пройдет 5 октября в Берлине. Для 74-летнего политика это уже пятый брак.

В это время российский президент будет находится с визитом в Индии.

В августе Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии 53-летней Карин Кнайсль на юго-востоке Австрии и подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, тульский самовар и старинную масловыжималку.  

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