Путин не приедет на пятую свадьбу Шредера в Берлин

Российский президент Владимир Путин не приедет на свадьбу бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шредера и уроженки Южной Кореи Ким Со Ен в Берлин.

Как передает ТАСС, пресс-секретарь Дмитрий Песков опроверг информацию в немецком издании Bild о том, что Путин может принять участие в церемонии бракосочетания Шредера и Со Ен, которая пройдет 5 октября в Берлине. Для 74-летнего политика это уже пятый брак.

В это время российский президент будет находится с визитом в Индии.

В августе Путин посетил свадьбу главы МИД Австрии 53-летней Карин Кнайсль на юго-востоке Австрии и подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, тульский самовар и старинную масловыжималку.