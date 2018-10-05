Невероятная неудача: винтажный Porsche случайно упал в канал в Лондоне

Копия старинной модели автомобиля Porsche чуть не утонула в лондонском Риджентс-канале. Машина была припаркована на набережной, не оборудованной никакими заградительными сооружениями.

Судя по видео, снятому из окон находящегося поблизости кафе, ничто не предвещало беды. Однако неожиданно из-за угла здания показался минивэн, сдающий задом. По всей вероятности, его водитель потерял управление, перепутав педали газа и тормоза, так что минивэн прямым точным ударом сбил стоявший на его пути Porsche прямо в воду.

Как сообщают лондонские пользователи Twitter, едва не утонувший автомобиль позже удалось благополучно извлечь из канала. Машина, к слову, оказалась репликой, сделанной в 2004 году из автомобиля Volkswagen Beetle 1980 года. И была выставлена на продажу за 30 тысяч фунтов стерлингов.