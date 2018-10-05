Юноша погиб под поездом на станции метро «Баррикадная» в Москве

Молодой человек попал под поезд на станции метро «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии, сообщили в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

По словам руководителя пресс-службы Алексея Мышляева, инцидент произошел около 22.05 мск. Машинист, заметив 19-летнего москвича на путях, применил экстренное торможение, однако поезд наехал на молодого человека по инерции.

Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины с предварительным диагнозом: «поездная травма, несовместимая с жизнью». Как пишет агентство «Москва», прыжок под поезд юноша совершил самостоятельно.

Из-за случившегося на фиолетовой линии произошел сбой движения поездов, на данный момент движение уже восстановлено. По факту гибели молодого человека проводится проверка.