Раскрыты реальные цели нападок США на Россию из-за «кибератак»

НАТО давно носится с идеей создания специальных кибервойск и центров кибербезопасности, размещенных в восточноевропейских членах альянса. Однако это требует дополнительных расходов, и далеко не все страны альянса могут себе их позволить.

Страшилка о «кибер-вездесущих» русских, которой весь мир стал свидетелем 4 октября, нужна была для того, чтобы окончательно убедить неверующих в рядах альянса в необходимости срочно раскошеливаться. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс намерен укрепить киберустройчивость, использовать национальный потенциал, в том числе для борьбы с терроризмом.

«НАТО будет укреплять свою оборону в киберпространстве. Мы создаем центр киберопераций, укрепляем киберустойчивость и интегрируем национальный потенциал в миссии и операции НАТО. Некоторые союзники используют национальный потенциал для борьбы с ИГИЛ* в Ираке и Сирии для того, чтобы ослаблять способность террористов координировать нападения, подавлять пропаганду террористов и защищать силы на поле боя», - сказал он.

По его словам, несколько союзников предложили НАТО свои киберпотенциалы, что, как отметил Столтенберг, является большим шагом вперед.

«Эти киберпотенциалы позволят нам стать такими же сильными в киберпространстве, как на суше, на море и в воздухе», - добавил генсек альянса.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО помогает странам альянса реагировать на кибернападения, речь идет о солидарности в рамках НАТО. В то же самое время, отметил он, североатлантический альянс реагирует на нестабильность на южных границах.

Генеральный секретарь НАТО заявил, что альянс также активно помогает Украине в вопросах усиления кибербезопасности с помощью средств от целевых фондов.

«НАТО помогает Украине в создании центра реагирования на киберинциденты. Это один из способов помочь ей справиться с различными инцидентами, попытками вмешаться, вторгнуться в киберпространство страны», - сказан он после заседания комиссии НАТО-Грузия.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО заявил, что страны альянса готовы к кибератакам со стороны России. Как гласит пятая статья устава альянса, нападение на одного или нескольких участников НАТО «будет рассматриваться как нападение на них в целом».

В свою очередь, глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис подчеркнул, что Россия» должна вернуться к соблюдению ДРСМД, в противном случае США придется ответить на неуважение ограничений договора».

«Соединенные Штаты изучают варианты в рамках своей дипломатической и оборонной стратегии при координации со своими союзниками. Впервые со времен Холодной войны все наши 29 союзников тратят на оборону все больше и больше. Мы направляем четкое послание нашим союзникам – "ничего не бойтесь" и нашим противникам – "не будьте глупыми"», - заявил глава Пентагона.

Напомним, Служба военной разведки и безопасности Нидерландов «предотвратила» кибератаку со стороны России на ОЗХО, заявила глава минобороны Нидерландов Анк Бейлевелд. После чего постпред России при ОЗХО Александр Шульгин был вызван в голландский МИД.

Как отметили в МИД РФ, 9 октября стартует сессия ОЗХО, на которой будур решать финансирование технического секретариата Оргацизации. В связи с этим и всплыла история про россиян, высланных еще в апреле текущего года. Обвинения призваны создать нужный информационный фон для продвижения инициативы по созданию центров кибербезопасности, а также продуманной акции против России.