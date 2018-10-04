Никита Михалков перенес две операции

Кинорежиссер Никита Михалков признался, что за один месяц перенес сразу две операции на бедре. Об этом он рассказал после мастер-класса для студентов и выпускников театральных вузов. Несмотря на то, что ему потребовалось хирургическое вмешательство, Никита Сергеевич полон оптимизма и даже отнесся к ситуации с юмором.

«Ну ничего, а я иду, хромаю по Москве, но опять войду в форму», - цитирует Михалкова агентство «Москва».

По словам 72-летнего режиссера, сразу две операции за месяц стали для него серьезным потрясением, но он по-прежнему «в строю».

Ранее о состоянии Михалкова журналистам рассказал его друг, режиссер Александр Адабашьян. Он пояснил, что операцию Михалкову пришлось делать из-за «малоприятной травмы спортивного свойства».

Кроме того, в сентябре, после новости о госпитализации Никиты Сергеевича, «Звезде» удалось связаться с его дочерью, Надеждой Михалковой. Она заверила, что волноваться за ее отца не стоит.