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В школе в Иванове рухнул потолок прямо во время уроков

Андрей Аркадьев
22:48 04.10.2018
В результате обрушения никто из детей и педагогов не пострадал.
В школе в Иванове рухнул потолок прямо во время уроков
Фото: ivanovonews.ru

В ивановской школе № 55 во время занятий обвалились куски штукатурки с потолка.

В 12.26 по местному времени сработал сигнал пожарной сигнализации. Прибывшие на место происшествия специалисты поняли, что система сработала из-за обрушения потолка в коридоре.

К счастью, это произошло не на перемене, а во время занятий. Шли уроки, поэтому никто из школьников и преподавателей не шел по коридору. Обошлось без пострадавших. Площадь обрушения составила два квадратных метра.

Спасатели устранили дальнейшую угрозу разрушения потолка. Оперативные службы выясняют обстоятельства случившегося, передает местный информационный портал «IvanovoNews».

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