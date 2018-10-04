В школе в Иванове рухнул потолок прямо во время уроков

В ивановской школе № 55 во время занятий обвалились куски штукатурки с потолка.

В 12.26 по местному времени сработал сигнал пожарной сигнализации. Прибывшие на место происшествия специалисты поняли, что система сработала из-за обрушения потолка в коридоре.

К счастью, это произошло не на перемене, а во время занятий. Шли уроки, поэтому никто из школьников и преподавателей не шел по коридору. Обошлось без пострадавших. Площадь обрушения составила два квадратных метра.

Спасатели устранили дальнейшую угрозу разрушения потолка. Оперативные службы выясняют обстоятельства случившегося, передает местный информационный портал «IvanovoNews».