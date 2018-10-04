Воля рассказал о своем состоянии после больницы

Комик и телеведущий Павел Воля рассказал о своем состоянии после концерта в Иркутске. По словам артиста, он действительно почувствовал недомогание и попал в больницу, однако врачи его успокоили.

В данный момент у комика все в порядке, он проверил здоровье и находится в отеле, отдыхая перед следующим концертом.

«Я в Иркутске. Да, заболел живот, я поехал в больницу. Врачи осмотрели, сказали, ничего нет. Езжай домой, спи. Я дома, в номере, лежу и сплю. Журналисты, прекратите писать, пожалуйста. Друзья-знакомые, не звоните, все отлично», - сказал Павел Воля на личной странице в Instagram.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о госпитализации известного комика сразу после концерта в столице Иркутской области. Согласно первым предположениям, Воля попал в больницу с подозрением на аппендицит.