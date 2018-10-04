«Один дома»: преступник в США перед визитом ФБР оснастил свой дом смертельными ловушками

Федеральное бюро расследований США обвинило жителя штата Орегон в нападении на агента. Примечателен способ, с помощью которого американец едва не убил агента ФБР, – он оснастил свое жилье смертельными ловушками в стиле фильма «Один дома».

Как сообщает портал CBS News, агент ФБР прибыл к жилью в городе Уильямс седьмого сентября в сопровождении команды саперов. В его задачи входил осмотр конфискованного у преступника здания по запросу риелтора, который занимался реализацией данной недвижимости.

На месте выяснилось, что сотрудник бюро не зря взял с собой команду саперов. Дом оказался буквально начинен разнообразными смертельными ловушками, которые напоминали фильм «Один дома» и «Индиана Джонс» одновременно.

На подъездной дороге были размещены шипы, после открытия ворот на «гостей» свалилось джакузи. Случайно задетая инвалидная коляска привела к взрыву, который тяжело ранил агента ФБР. Также были найдены лески, строительный мусор, патроны от ружья и другие ловушки.

Дом принадлежал 66-летнему мужчине, который на момент описываемых событий отбывал наказание в тюрьме за насилие над собственной матерью. Однако перед началом отбывания срока преступник был отпущен домой – ему дали две недели, чтобы привести конфискованное жилище в порядок для последующей продажи его государством. Судя по всему, мужчина установил ловушки именно в этот период.