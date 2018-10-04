Адмирал ВМС США похвалил российские подлодки

Адмирал Джеймс Фогго, командующий Военно-морскими силами Соединенных Штатов в Европе и возглавляющий объединенные силы союзников НАТО в Неаполе, высоко отозвался о российских подводных лодках, назвав их «одними из самых тихих и смертоносных в мире».

Однако лучшими он все-таки считает те субмарины, которые стоят на вооружении ВМС США. Фогго также напомнил, что ракеты «Калибр», которыми обладают российские подлодки, способны достигать почти всех столиц Европы из любых водоемов, окружающих регион.

По его мнению, Россия смогла создать подводные силы, которые противостоят войскам НАТО в атлантическом регионе. Командующий ВМС США выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что российские войска постоянно развиваются, а Пентагон вынужден противостоять «российской угрозе».

Фогго обратил особое внимание на то, что России удалось восстановить свои военные базы за Полярным кругом и указал на способность РФ проецировать силу в Северной Атлантике и Арктике, сообщается на сайте Военно-морского института США.