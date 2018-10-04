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«Во имя связи людей с Богом» – политолог Алексей Мухин поддержал строительство храма ВС РФ

Наталья Вальханская
22:27 04.10.2018
Храм появится в Подмосковье в парке «Патриот». Курированием вопросов его строительства занимается специально созданный благотворительный фонд «Воскресение».

Главный храм Вооруженных Сил РФ, строительство которого ведется в подмосковном Военно-патриотическом парке «Патриот», призван объединить понятия веры, армии и общества. Инициатива возведения храмового комплекса, аналогов которому в мире не существует, принадлежит министру обороны Сергею Шойгу.

Было решено, что храм будет строиться исключительно на добровольные пожертвования, а идею его появления поддержали многие известные личности. Свое одобрение высказал и российский политолог Алексей Мухин.

«Храм Вознесения Христова, как и храм Христа Спасителя, - это общенациональное дело. И, по понятным причинам, ни государство, ни какие-либо другие структуры, тем более коммерческие, не должны иметь к этому никакого отношения. Храм строится на деньги людей, храм строится во имя людей и во имя их связи с Богом.

Полагаю, что этот храм является одним из самых важных объектов нашего с вами времени. И поучаствовать в этом, если можно так сказать, проекте, богоугодном проекте необходимо каждому. Чем больше будет людей, которые неравнодушны к судьбе этого храма, и выразится это, конечно, в пожертвованиях, тем сильнее будет этот храм, тем сильнее будет Россия», - заявил Мухин.

Реквизиты для внесения добровольного пожертвования на строительство храма можно найти по этой ссылке.

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