В Коми жестоко убили местного жителя и его внуков

Останки 54-летнего мужчины и двух его внуков, 14-летнего мальчика и 12-летней девочки, с признаками насильственной смерти были найдены утром 4 октября в поселке Кожва Печорского района, сообщили в региональном управлении СК РФ.

По данным, имеющимся у следствия, к совершению преступления могут быть причастны 38-летний сожитель матери погибших детей и его 37-летний знакомый. На данный момент подозреваемые объявлены в розыск и их местонахождение устанавливается.

На месте происшествия работает оперативная группа под руководством начальника следственного отдела. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, проводятся судебно-медицинские экспертизы и другие оперативные мероприятия.