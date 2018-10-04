В московском метро появились «депрессивные» объявления

Жители Москвы заметили в вагонах столичного метрополитена объявления, которые выглядят, как стандартные плакаты о льготном проезде. Однако официальная информация, написанная вначале, сменяется депрессивными рассуждениями о тщетности бытия и философскими цитатами.

По словам очевидцев, необычные наклейки, заметили пассажиры Арбатско-Покровской ветки метро. Снимки странных объявлений разлетелись по Сети. В комментариях некоторые пользователи написали, что видели подобные макеты и на Замоскворецкой линии. Кто разместил эти объявления, не известно.

«Каждый день на работу, каждый день с работы. Сколько раз я уже был в этом тоннеле, в этом вагоне, сколько мне еще осталось до смерти. Получить немного бумаги, которая дает право получить продукты для выживания, чтобы работать дальше, чтобы получить немного бумаги. Хочется чего-то другого, хочется жить иначе. Хочется чего-то большего, но чего», - говорится в тексте одной из таких листовок.

В пресс-службе Московского метрополитена заявили, что объявления не изготавливались в метро. В столичной подземке отметили, что перед отправкой по маршруту все поезда осматриваются и все нестандартные объявления удаляются.