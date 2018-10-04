«В городе новый супергерой»: мексиканский мститель ночами привязывает голых воров к столбам

В курортном мексиканском городе Пуэрто-Вальярта появился таинственный «супергерой». Неизвестный ночами нападает на мужчин, которые, предположительно, являются ворами.

Однако нападениями мститель не ограничивается. Он также выбривает на затылке у своих жертв букву R, раздевает из догола, сильно бьет по ягодицам, а после оставляет привязанными к столбам, чтобы утром в этом униженном состоянии их нашли местные жители.

Всего за два дня 24 и 25 сентября мститель таким образом «наказал» четырех человек. Нападения случались и в другие дни. Тем не менее, ни один из атакованных мужчин не подал заявление в полицию. Почти все они говорят, что ничего не помнят, либо просто отмалчиваются.

Как сообщает местное издание Vallarta Independiente, в курортном городе за последнее время действительно участились кражи и грабежи, над раскрытием которых местные стражи порядка работают неэффективно. Скорее всего, неизвестный «супергерой» таким оригинальным способом пытается усовестить полицию и стать социальным защитником жителей города, крайне недовольных кражами.